Мезенцев: Москва и Минск должны отменить роуминг к концу 2021 года

Москва и Минск должны отменить роуминг к концу 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия должны прийти к отмене роуминга к концу 2021 года.

"Сегодня руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконекту уменьшение стоимости соединений в 20 раз, стоимость самого трафика - уже сегодня произведено снижение цены до трех, до семи раз", - сказал он журналистам по итогам заседания Группы высокого уровня Союзного государства.

Он отметил, что работа в этой области продолжается и до конца этого года страны должны выйти на стоимость звонков, которая не будет отличаться, как если бы они происходили внутри страны.

Напомним, что ранее операторы связи России и Белоруссии в тестовом режиме снизили ставку интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту, что снизило стоимость связи для граждан РФ и Белоруссии.