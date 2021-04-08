ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 517 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 132 миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 517 тысяч и превысило 132,04 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер среды, 7 апреля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 132 046206 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 867242 человека. За прошедший день выявлено 517585 новых инфицированных, умерли 9264 больных.

Большинство случаев заражения (свыше трети) за прошедший день – 173078 – зарегистрированы в Европе. На втором месте Северная и Южная Америка (146301 новый случай), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 128462 человека.

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Выводы исследователей по просьбе kp.ru прокомментировал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган (подробности).