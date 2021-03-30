Кому грозит повторное заражение коронавирусом и насколько тяжелее оно пройдет

Вирус не может воспроизводиться и мутировать, когда ему не хватает хозяев. Поэтому мы должны опередить эволюцию возбудителя ковида с помощью массовой вакцинации Фото: REUTERS

Как и прогнозировали эксперты, чем больше времени проходит с начала вторжения нового коронавируса в нашу жизнь, тем чаще мы узнаем о случаях повторного заражения переболевших ковидом. Так, по данным из Чехии, за последний месяц количество рецидивов СOVID-19 в этой республике увеличилось в девять раз. В России официальная статистика таких случаев не озвучивается, а в соцсетях и сами пациенты, и врачи ковидных больниц сообщают, что, судя по личному опыту, повторные заражения далеко не единичны.

Датские ученые решили выяснить, как меняется уровень защиты переболевших и риск снова подхватить коронавирусную инфекцию в зависимости от возраста людей. Исследователи проанализировали истории болезни 4 млн пациентов и вывели закономерность. А именно: у лиц моложе 65 лет степень защиты от повторного заражения в течение полугода после болезни составляет более 80%. В то время как в возрасте 65+ защита ощутимо падает - до 47% и менее. А риск снова заболеть, увы, заметно возрастает.

- В основе любого разговора о повторном заражении, конечно же, лежит вопрос о том, в какой степени и как долго пациенты, перенёсшие эпизод COVID-19, защищены от коронавируса, - отмечает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. Точного ответа на сегодня нет, но уже совершенно очевидно, что большую роль играют индивидуальные особенности, которые зависят от многих факторов.

КОМУ ГРОЗИТ РЕИНФЕКЦИЯ

Иммунитет - это не монолит, и степень защиты, вызванная инфекцией или вакциной, будет различаться от человека к человеку, даже между однояйцевыми близнецами, говорит эксперт. Соответственно, меняется и степень риска повторного заражения.

- У некоторых людей могут быть сопутствующие заболевания, которые ослабляют реакцию их иммунной системы на инфекцию и вакцинацию, - приводит пример доктор Каган. - У других в силу сочетания случайных обстоятельств может образоваться меньше нейтрализующих антител и клеток Т-лимфоцитов, которые способны подавить коронавирусную инфекцию в самом ее начале.

Пока проведенных исследований недостаточно, чтобы с точностью понять, насколько устойчив иммунитет к коронавирусу, и оценить в полной мере способность вируса изменяться. Исходя из последних данных, ученые выделяют такие условия, которые могут влиять на риск реинфекции:

1) ослабление иммунитета с течением времени. Различные исследования показали, что антитела к коронавирусу могут сохраняться от 4 до 8 месяцев после перенесенной болезни;

2) появление новых штаммов SARS–CoV-2, способных уходить от прежнего иммунитета. Наиболее опасными в этом плане на сегодня считаются южноафриканский и бразильский штаммы, имеющие мутацию Е484К. В России по данным Роспотребнадзора уже зарегистрирован вариант коронавируса из ЮАР. Специалисты прогнозируют, что по мере открытия границ с новыми странами привозных случаев обоих опасных штаммов у нас будет становиться все больше;

3) любые иммунодефицитные состояния: у пациентов с ВИЧ, после трансплантации органов, при лечении онкологических заболеваний препаратами, подавляющими иммунитет;

4) легкое и бессимптомное течение при первом заражении коронавирусом - в таких случаях предположительно иммунитет вовлекается более слабо и дает меньшую защиту на будущее;

5) лечение первого случая ковида препаратами, подавляющими цитокиновый шторм (кортикостероиды, иммунобиологические препараты);

6) серьезные сопутствующие заболевания;

7) возраст старше 65 лет.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

- Недавний анализ миллионов результатов тестов на коронавирус, проведенный в Дании и опубликованный в журнале Lancet, показывает, что примерно через 6 месяцев после первоначального заражения защита от повторного инфицирования у лиц старше 65 лет была снижена до 47%. Это подчеркивает важность вакцинации в первую очередь именно представителей старшего поколения, - говорит Михаил Каган. - Свежие данные из Датского королевства соответствуют результатам нескольких других аналогичных исследований, проведенных в Великобритании, Катаре и США.

- Михаил Юдович, чем, на ваш взгляд, можно объяснить повышенную частоту повторных заражений у людей старше 65 лет?

- Авторы недавней публикации в Lancet объясняют меньшую защищенность пожилых людей естественными возрастными изменениями в иммунной системе. Речь идет о так называемом иммунном старении.

Никакими лекарствами «вернуть иммунитет в норму» не удастся, поясняют эксперты. Иммуномодуляторы, которыми заполонены прилавки наших аптек, не имеют подтверждений эффективности по правилам доказательной медицины. Единственный способ серьезно защитить себя от ковида в старшем возрасте - вакцинация, - подчеркивает доктор Каган.

ВОПРОС В ТЕМУ

Легче или тяжелее будет болезнь при новой встрече с инфекцией?

- Хочется надеяться, что в случае новой коронавирусной инфекции, как и при многих других инфекционных заболеваниях, второе «свидание» человека с патогеном будет протекать мягче. И представлять меньшую угрозу как в плане тяжести заболевания, так и по активности передачи вируса окружающим, - отмечает Михаил Каган. - Эпидемиологи предполагают, что большинство людей за свою жизнь повторно заражаются множеством патогенных вирусов и не знают об этом, потому что у них не развиваются симптомы болезни.

Дело в том, что даже при исчезновении антител механизмы иммунологической памяти способны быстро возобновить выработку утраченных «иммунных бойцов», поясняет врач. Это позволяет если не полностью предотвратить инфекцию, то достаточно быстро взять ее под контроль.

- Тем не менее, при вовлеченности в эпидемию миллионов людей, конечно, возможно появление достаточного количества атипичных случаев, - продолжает эксперт. - В таких ситуациях при повторном заражении болезнь будет протекать существенно тяжелее первого эпизода. Я думаю, это можно объяснить тем, что иммунная система таких людей страдает своеобразной амнезией.

Исследователи полагают, что характер первого контакта с вирусом может повлиять на последующие реакции иммунной системы, рассказывает доктор Каган. Например, более серьезное протекание первичного заболевания заставляет организм с большим вниманием относиться к угрозе и запоминать информацию о ней на долгое время. Но, с другой стороны, слишком тяжелое заболевание может настолько сильно поразить все системы организма, включая иммунную, что иммунологическая память к коронавирусу не сформируется.

Кроме того, многие другие факторы, такие как возраст, пол, этническая принадлежность, сопутствующие заболевания, прием медикаментов, также могут влиять на эффективность иммунного ответа.

КСТАТИ

Мастер маскировки

- Хотя коронавирус мутирует значительно медленнее, чем вирус гриппа, он все равно изменяется головокружительно быстро, - говорит Михаил Каган. - Да, единичного генетического изменения недостаточно для того, чтобы сделать вирус невидимым для иммунной системы. Однако последовательные мутации потенциально могут повлиять на SARS–CoV-2 до такой степени, что он приобретет маскировку от иммунитета переболевших людей. В конце концов, теоретически вирус может измениться так сильно, что новая инфекция будет уже не повторным заражением, а совершенно отдельным заболеванием. В этом случае надо будет вести речь не только о COVID-19, а уже и о ковиде-21.

Чтобы такая угроза не воплотилась в жизнь, мы должны быть особенно бдительны сейчас, подчеркивает эксперт. «Вирус не может воспроизводиться и мутировать, когда ему не хватает хозяев, - напоминает врач. - Поэтому мы должны опередить эволюцию возбудителя ковида с помощью массовой вакцинации. Она позволит быстро сформировать достаточный коллективный иммунитет и за счет этого отнять у вируса полигон для испытаний новых, все более изощрённых методов атаки».

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