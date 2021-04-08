Экс-помощник Трампа претендует на пост губернатора штата Нью-Йорк

Эндрю Джулиани – бывший помощник Дональда Трампа и сын его личного адвоката Фото: REUTERS

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа и сын его личного адвоката Рудольфа Джулиани заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора штата Нью-Йорк в следующем году.

«Я серьезно рассматриваю такую возможность», - сказал Эндрю Джулиани в интервью телеканалу Fox News.

Стоит отметить, что в предыдущей вашингтонской администрации Джулиани-младший занимал должность специального помощника президента и формально отвечал за связи Белого дома со спортсменами, а его отец в свое время был мэром города Нью-Йорк.