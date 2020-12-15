Губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах

Эндрю Куомо Фото: REUTERS

Линдси Бойлан, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, обвинила своего экс-шефа в сексуальных домогательствах.

По словам 36-летней Бойлан, на посту советника губернатора она продержалась очень недолго, так как «в команде Куомо царили ужасные нравы», и она постоянно подвергалась унижениям.

- Да, губернатор Куомо годами подвергал меня сексуальным домогательствам. Многие видели это и наблюдали. Я никогда не знала, чего ожидать, выговора на работе (это было очень хорошо) или харрасмента из-за моей внешности. Могло быть и то, и другое в одном разговоре», – написала Бойлан в Twitter.

Конкретных дат или эпизодов женщина не приводит, ограничиваясь лишь общими фразами. К тому же, она подчеркнула, что не намерена общаться с журналистами на эту тему.

В пресс-службе губернатора обвинения опровергли.

Линдси Бойлан планирует в следующем году побороться за место президента Манхэттена. Ранее она пробовала занять место в Палате представителей, но проиграла выборы.

Согласно официальным данным, причиной ухода Бойлан с поста советника Куомо стал конфликт с подчиненными-афроамериканцами, которые обвинили свою начальницу в расизме.