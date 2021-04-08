Германия проведет переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Германии проведут с российской стороной двухсторонние переговоры о возможных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 8 апреля, заявил глава министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в эфире радиостанции WDR 5.

Немецкий министр отметил, что РФ должна объяснить, сколько препарата и когда она сможет поставить в случае допуска в Европейский союз.

- Вчера Еврокомиссия заявила, что не будет заключать предварительных договоров на поставку российского препарата. На этом фоне я в совете министров здравоохранения Евросоюза объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно - говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить, - объяснил глава немецкого ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха Томас Мертенс заявил, что положительно относится к возможным поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территорию Баварии.