Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-198 апреля 2021 11:44

Разработчик «ЭпиВакКороны» объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

В центре «Вектор» отметили, что большинство этих случаев произошло до формирования полноценного иммунитета
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Разработчик «ЭпиВакКороны» объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Разработчик «ЭпиВакКороны» объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией после прививки вакциной «ЭпиВакКорона», но большая часть из них произошла до формирования полноценного иммунитета организма. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказал глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

- После вакцинации при применении любых вакцин против нового коронавируса есть случаи заболевания. В большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошли 42 дня. В ходе исследований на добровольцах в возрасте от 60 лет из 150 привитых заболели 20, - объяснил генеральных директор центра в интервью газете «Известия».

В отличие от первых клинических испытаний, когда добровольцы жили в стационаре и не имели контакта с вирусом, в указанных Максютовым исследованиях на следующий день после первой прививки добровольцев отпускали домой. То есть они в естественных условиях контактировали с инфекцией.

По словам главы центра «Вектор», следующие клинические исследования на добровольцах старше 60 лет показали эффективность выработки антител в 94% после первой вакцинации, что является весьма хорошими показаниями.

Ранее Ринат Максютов рассказывал, что российский препарат «ЭпиВакКорона» требует двукратного введения, несмотря на то, что оба компонента вакцины одинаковые по своему составу.

Распространение коронавируса в мире