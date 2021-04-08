США намерены модернизировать свой ядерный арсенал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил в четверг, 8 апреля, что Соединенные Штаты намерены модернизировать свой ядерный арсенал.

"Мы должны модернизировать наш ядерный потенциал, должны сохранить и поддерживать наши ядерные запасы, чтобы те оставались безопасными и эффективными в использовании. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств", - сказала Грэнхолм в ходе брифинга. При этом она не уточнила, от каких стран США ожидают агрессию.

Напомним, 5 февраля Россия и США продлили договор по СНВ-3. Инициатива поступила от нового президента США Джо Байдена, чего при Трампе не удавалось несколько лет.

Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков; 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок.