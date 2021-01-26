Продление СНВ-3, интересы обеих стран и коронавирус: о чем Путин говорил с Байденом

Путин отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран Фото: REUTERS

Спустя шесть дней после инаугурации нового президента США состоялся разговор, которого ждали во всем мире. Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена со вступлением в должность и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество двух великих держав.

Как сообщает сайт Кремля, Путин отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества, если учесть, что на этих государствах лежит «особая ответственность за поддержание безопасности и стабильности в мире».

Россия долго не поздравляла Байдена с победой на выборах, дожидаясь подсчета голосов. Но и после этого Путин и Байден лично не общались. И лишь после того, как американский лидер начал «обзвон» европейских президентов и премьеров, состоялся и разговор Москвы с Вашингтоном. Как сообщает Белый дом, Байден сам позвонил Путину.

Глава американского государства позвонил в Кремль Фото: REUTERS

И этот диалог сразу же принес очень большой успех.

Как говорится в сообщении российской стороны, «президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов». То есть Путин и Байден договорились о продлении договора СНВ-3, чего при Трампе не удавалось сделать несколько лет.

Кроме этого разговор шел о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу, о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, о внутриукраинском урегулировании. Путин и Байден обсудили российскую инициативу провести саммит постоянных членов Совбеза ООН.

Как сообщает Белый дом, Байден поднимал вопросы взлома американских серверов, спрашивал о ситуации с Навальным и вмешательстве в выборы в США.