В Нидерландах и Северной Македонии запретили прививать вакциной AstraZeneca людей моложе 60 лет Фото: REUTERS

В Нидерландах и Северной Македонии запретили прививать против коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca людей моложе 60 лет. Такое решение власти обеих стран приняли в связи с выявлением ряда побочных эффектов, а также потому, что, по мнению специалистов, у представителей старшего поколения риск умереть от осложнений заболевания COVID-19 выше, чем от тромбоза.

«После появления тромбозных реакций у некоторой части более молодого населения компетентные ведомства приняли решение о дальнейшей вакцинации этим препаратом только тех, кто старше 60 лет», - заявил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.

Его голландский коллега – и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге, тоже заявил, что дабы «предотвратить возможные риски для здоровья люди моложе 60 лет будут прививаться вакцинами других производителей». По его словам, для пожилых людей препарат AstraZeneca более безопасен, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о приостановке применения AstraZeneca для вакцинации людей в возрасте младше 55 лет в Канаде. К слову, после выявления проблем с этим препаратом его в Европе переименовали в Vaxzevria.

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