Пандемия ковида грозит развалить Евросоюз. Сохранить его может российская вакцина

Евросоюз рассматривает возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V» Фото: REUTERS

В одном из наиболее авторитетных французских журналов Le Figaro появилась статья, в которой предсказывается Frexit - возможный выход Франции, вслед за Великобританией, из Евросоюза. Разрушителем ЕС - а Frexit, если он случится, очевидно поставит на сообществе крест - грозит стать, по мнению автора статьи Лорана Эрбле, коронавирус. Точнее, кризис эффективности структур ЕС, который обнажила пандемия.

«НЕ СЛУЖИТ НАШИМ ИНТЕРЕСАМ»

Прежде всего, отмечает Эрбле, евроструктуры не смогли ни предотвратить, ни смягчить экономический провал объединения, действенно поддержать европейскую промышленность в нынешний кризис. США, сетует автор, для стимулирования своей экономики в нынешних условиях выделили почти 5 триллионов долларов, а ЕС всего около 300 миллиардов евро. Еще больше: евробюрократы призывают страны-члены сократить расходы на медицину, уменьшить зарплаты врачей - дескать, это в нынешние нездоровые времена вызовет в медицинской отрасли здоровую конкуренцию.

Возмущается автор и той свалкой, которую устроили благопристойные члены самого продвинутого интеграционного союза за вакцинами. А вот в Британии, вышедшей из Евросоюза, ситуация с вакцинацией гораздо более благополучна, отмечает Эрбле, делая вывод, что Лондону долгое прощание с Брюсселем пошло только на пользу. А значит, его пример достоин подражания: «ЕС - это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам».

В унисон со статьей в Le Figaro прозвучали и другие нелестные характеристики Евросоюзу, правда, без радикальных призывов или угроз его покинуть. Один из руководителей Еврокомиссии, Франс Тиммерманс вынужден был признать, что стратегия ЕС по вакцинации населения стран-членов от короновируса содержала ошибки в части заказа препаратов. На несправедливость распределения вакцин пожаловались руководству ЕС главы шести государств, подписавших соответствующее коллективное письмо. Некоторые страны союза, утверждают они, получают препарат непропорционально численности населения. А канцлер Австрии Себастьян Курц, один из подписантов письма, ранее сравнил европейский рынок вакцин с «базаром».

ВЫТАЩИТЬ ИЗ ОМЛЕТА ЦЕЛОЕ ЯЙЦО

Способен ли коронавирус нанести роковой удар Евросоюзу? Есть ли в нем желающие последовать за Британией на «вольные хлеба» или все ограничивается привычным брюзжанием по поводу неповоротливости бюрократического монстра в Брюсселе, приправленного разыгравшимися в пандемию эмоциями?

В этих вопросах «Комсомолке» помогла разобраться руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, внимательно следящая за ситуацией в Евросоюзе:

- Несмотря на всю нынешнюю критику в адрес руководства ЕС, пример Британии как раз не может стать заразительным, потому что он показал, что выход из объединения - процесс тяжелый, сложный и болезненный. Тем более, если речь идет о странах, которые более глубоко интегрированы в Евросоюз, чем покинувший его Лондон. Все-таки у британцев сохранялась своя валюта, у них был ряд исключений из общих правил. И все же Brexit был связан с такими издержками в экономической, политической, социальной сфере, что он, наоборот, показал, что, как говорится, нельзя вытащить из омлета целое яйцо.

- Но заявления о возможном выходе уже раздаются.

- Мало ли кто какие заявления делал. После референдума по «брекзиту» лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен очень активно говорила, что надо выходить из ЕС. Но по прошествии 5 лет, посмотрев на этот мучительный процесс выхода, она уже так не говорит. Теперь ее жесткий евроскептицизм, как и у ряда других европейских политиков, сменился на мягкий: надо изменить вектор развития ЕС, а о выходе из него уже никто всерьез не говорит.

- А мнение о том, что эпидемия короновируса станет «могильщиком» Евросоюза - тоже высказывают сгоряча?

- Действительно, есть очень серьезное недовольство у многих стран союза тем, как распределяются вакцины, как проходит вакцинация. Евросоюз уже второй раз за ковид-кризис проявляет, мягко говоря, несогласованность действий. Первый раз это случилось в самом начале эпидемии, когда на нее просто не среагировали вовремя. Но руководство ЕС достаточно быстро исправило свои ошибки и сделало немало для минимизации их последствий. Сейчас проблема связана уже с вакцинацией. Попытка централизованного распределения вакцин оказалась не очень удачной. Но обвинять в этом только руководство ЕС нельзя. Вакцины производят коммерческие организации, и какие-то фармкомпании не выполнили свои обязательства - подписали слишком много контрактов и поставляют вакцину не только в Евросоюз. Но в любом случае руководству ЕС придется решать эту проблему и восстанавливать свою репутацию в глазах государств-членов.

Многие страны ЕС недовольны темпами и cхемой распределения вакцин в Европе. Фото: REUTERS

- Не хватает вакцин, понятно. Но почему тогда в Брюсселе так отмахиваются от российского «Спутника V»? Такая упертость ведь тоже расшатывает ряды европейцев, когда известные отдельные страны вынуждены о вакцине напрямую договариваться с Москвой.

- Не надо забывать, что для вывода препарата на рынок ЕС от должен быть сертифицирован Европейским медицинским агентством, которое уже рассматривает заявку на российский «Спутник V». У нас, кстати, то же самое: ни вакцина от Pfizer, ни другие пока не сертифицированы, и ввозить их в Россию нельзя. Процесс сертификации медпрепаратов, увы, не быстрый. Не думаю, что в отношении нашей вакцины есть какой-то злой умысел. Да, у ЕС с Россией сейчас достаточно сложные отношения, у нас нет взаимного доверия, позитивной динамики в отношениях. Но, поскольку в данном случае речь идет о жизнях людей и, не надо забывать, об экономике Евросоюза, думаю, политические разговоры отойдут на второй план и уступят место нормальному прагматичному подходу.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?

После беседы с Людмилой Барыниной я просмотрел последние новости. Наш эксперт как в воду глядела: по сообщению Reuters, официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, заявил, что Евросоюз рассматривает возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для запуска этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. И мы их, похоже, уже знаем.

Тот же Reuters, в заголовке назвав происходящее «немыслимым», отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями».

От себя разовьем слегка пафосный вывод не самого дружелюбного по отношению к нам информагентства: если ковид-кризис угрожал Евросоюзу развалом, то российская вакцина поможет ему остаться в целости. А это, действительно, сокрушительный удар по тем, кто твердит, что Москва спит и видит, как ЕС развалится.