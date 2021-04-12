В Минпросвещения утвердили порядок выдачи аттестатов о среднем образовании в 2021 году

Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов в 2021 году Фото: Александр ГЛУЗ

Минпросвещения России утвердило порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, школьникам, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, достаточно будет сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике не ниже чем удовлетворительно. Выпускникам, которые планируют поступить в вуз, аттестат будут выдавать после набора на ЕГЭ по русскому языку минимального количества баллов, которое определяет Рособрнадзор.

Также приказ описывает порядок выдачи аттестатов, связанный с пандемией коронавируса. Так, выпускники могут попросить школу выслать аттестат по почте, либо выслать электронную копию, если не может забрать его лично.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах в 2021 году. Согласно документу, школьники 11-х классов, не планирующие поступать в образовательные учреждения, должны будут сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Те, кто планирует поступать, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и другие предметы на выбор.