Михаил Мишустин предложил внедрить стартапы в систему высшего образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования. Предложение было сделано на встрече со студентами в Московском авиационном институте.

- Технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы, — сказал Мишустин.

Он добавил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможность "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты". Также Мишустин пообещал обсудить эту тему на заседании правительства.

Ранее Мишустин рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу правительства об определении на законодательном уровне статуса молодого ученого. Он пояснил, что в данном случае речь идет об описании прав, обязанностей и возможностей молодых ученых.