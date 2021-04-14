СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета в Москве. Фото: кадр из видео

Следователи, сотрудники ФСБ и уголовного розыска МВД России установили личность и задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 40-летнего вора в законе Али Гейдарова в российской столице. В среду, 14 апреля, СК опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета.

- В жилище, где скрывался подозреваемый, в настоящее время проводятся обыски. Расследование по уголовному делу продолжается, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

По данным следователей, днем 12 апреля мужчина, находясь в тренажерном зале на улице Авиационной в Москве, не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия.

От полученных ранений потерпевший умер на месте происшествия. При себе у жертвы убийства был паспорт на имя Геннадий Петров, однако позже выяснилось, что на самом деле убитый – криминальный авторитет Али Гейдаров, известный в криминальном мире как Алик Рыжий или Альберт Питерский.