В Москве задержали убийцу криминального авторитета в тренажерном зале на северо-западе Москвы

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета России в короткий срок установили личность и местонахождение подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 40-летнего вора в законе Али Гейдарова.

- В жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски. В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК России по городу Москве для проведения необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщили в СК России.

Напомним, по данным следствия, днем 12 апреля 2021 года мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного по улице Авиационной в городе Москве (элитный жилищный комплекс "Алые паруса"), произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов, после чего скрылся.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. При себе у него был паспорт на имя Геннадий Петров, но как позже выяснилось, на самом деле убитый - вор в законе Али Гейдаров, которого в криминальном мире знали под кличкой Алик Рыжий или Альберт Питерский. Как стало известно "Комсомольской правде", стрелком, что так хладнокровно застрелил Гейдарова в общественном месте, оказался приезжий из Азербайджана.

В отношении задержанного Следственным управлением по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следствию предстоит выяснить, кто еще участвовал в убийстве и было ли оно заказным.

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