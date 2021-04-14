Задержанный за убийство криминального авторитета в Москве признал вину

Задержанный за убийство криминального авторитета в Москве Матлаб Султанов. Фото: кадр из видео СК

Мужчина, который был задержан в качестве подозреваемого по делу об убийстве криминального авторитета Али Гейдарова в фитнес-клубе на северо-западе российской столицы, признал свою вину в содеянном. Об этом в среду, 14 апреля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Имя задержанного подозреваемого - Матлаб Султанов. Во время допроса в Следственном комитете он признался в убийстве Али Гейдарова, однако заявил, что не получал за это денег.

- По его словам, причиной убийства стал личный конфликт между ним и Гейдаровым, - сообщил источник издания.

Напомним, 12 апреля в тренажерном зале на Авиационной улице в Москве произошло убийство: мужчина не менее четырех раз выстрелил в одном из посетителей фитнес-клуба. Позже выяснилось, что жертвой убийства стал вор в законе Али Гейдаров, известный в криминальном мире как Алик Рыжий или Альберт Питерский.

По подозрению в убийстве правоохранители разыскивали мужчину кавказской внешности, который скрылся с места преступления на автобусе. Подозреваемый был задержан накануне.