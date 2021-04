Текст песни Манижи "Russian Woman" номинирована на премию Eurostory Award Фото: Кадр видео

Текст Манижи «Russian Woman» номинирован на премию Eurostory Award, на которую ежегодно выдвигают пять лучших, по мнению организаторов, текстов песен с «Евровидения».

Кроме того, за награду будут бороться музыкальный коллектив из Бельгии Hooverphonic с песней «The wrong place», итальянская рок-группа Maneskin с песней «Zitti e buoni», нидерландский певец суринамского происхождения Жангю Макрой (Birth of a new age) и болгарская исполнительница Victoria (Tears Getting Sober).

Напомним, 3 апреля клип Манижи на песню Russian Woman стал самым популярным на официальном YouTube-канале конкурса среди участников Евровидения 2021 года. Видеоролик набрал за три недели более 6,7 миллиона просмотров. Однако рекордсменом по просмотрам за все время остается видеоклип российского коллектива Little Big на песню UNO, который с марта 2020 года и по настоящее время набрал около 195 миллиона просмотров.