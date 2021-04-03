Клип Манижи стал самым популярным на канале "Евровидения" в YouTube Фото: Кадр видео

Видеоролик певицы Манижи на песню Russian Woman, с которой музыканты собирались поехать на Евровидение, стал самым популярным на официальном YouTube-канале конкурса, набрав за три недели более 6,7 миллиона просмотров.

Напомним, предыдущим рекордсменом был видеоклип российского коллектива Little Big на песню UNO, который с марта 2020 года и по настоящее время набрал более 194,98 миллиона просмотров.

Напомним, песня Манижи ранее вызвала ряд критики, некоторые полагают, что она оскорбляет русских женщин. Накануне спикер верхней палаты Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи. Председатель Совета Федерации назвала ее песню «бредом», а также поручила запросить у Первого канала информацию о процедуре по выбору исполнителя от России на престижный международный конкурс. Но телеканал заявил о своей готовности предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на конкурс.