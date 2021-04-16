Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 апреля 2021 23:09

Разработчики "Спутник V" призвали изучить данные о связи тромбоза и вакцин Pfizer и Moderna

Специалисты отмечают, что "риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Ученые-разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" призвали органы разных стран, которые занимаются регулированием оборота лекарственных средств, внимательно изучить исследование Оксфордского университета. Там говорится о связи между образованием тромбов у пациентов в качестве побочной реакции организма на вакцинацию.

- Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на данных более чем 489 тысяч получателях mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca, — сообщается в посте в Твиттер-аккаунте "Спутник V".

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире