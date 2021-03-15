Норвежский медик умер после прививки AstraZeneca Фото: REUTERS

Один из трех медиков, попавших в больницу в Осло после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca, умер. Специалисты в настоящее время изучают связь летального исхода с прививкой. Об этом в понедельник, 15 марта, в ходе пресс-конференции сообщил медицинский глава норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

- Необходимо, чтобы медики сообщали о подобных случаях незамедлительно. Врачи сейчас выясняет, существуют ли общие особенности между тремя госпитализированными пациентами, у которых появились тромбы. Пока что специалисты сходятся во мнении, что через два недели после прививки риск проявления побочных эффектов крайне низок, - отметил он.

Стейнар Мадсен добавил, что все госпитализированные после прививки AstraZeneca получили только одну дозу вакцины, были здоровы и имели похожие симптомы.

Кроме того, сегодня итальянские прокуроры региона Пьемонт изъяли партию вакцины AstraZeneca после того, как мужчина умер после прививки.

Как ранее писал сайт kp.ru, умершая после прививки вакциной AstraZeneca жительница Дании, по заявлению врачей, имела необычную клиническую картину. Сейчас специалисты изучают выявленные у женщины после вакцинации симптомы.