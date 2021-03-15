Умершая после прививки AstraZeneca жительница Дании имела необычные симптомы Фото: REUTERS

Пациентка, умершая после прививки от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca в Дании, имела необычную клиническую картину. В настоящее время выявленные у погибшей необычные симптомы изучают специалисты, сообщило в понедельник, 15 марта, датское медицинское агентство.

Ранее сообщалось, что в Дании временно приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca в связи с тем, что после прививки умерла 60-летняя женщина. После этого врачи зарегистрировали смерть еще одного привившегося пациента, а также три случая выявления тромбов у медиков в Норвегии.

- У женщины наблюдалась необычная клиническая картина. Подобную симптоматику агентство обнаружило в нескольких других отчетах в европейских базах данных. Например, на днях в Норвегии специалисты описали предполагаемые побочные эффекты, которые были очень похожи с картиной заболевания в Дании, - говорится в сообщении.

Необычная клиническая картина датской пациентки была связана с низким количеством тромбоцитов, тромбов в небольших и крупных сосудах, а также кровотечением.

Как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время вакцинация препаратом AstraZeneca приостановлена также в Норвегии, Исландии, Италии, Австрии и еще нескольких европейских странах.