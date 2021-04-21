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Общество21 апреля 2021 7:15

Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы на электричество

Ранее Союз потребителей заявил, что такая мера поможет экономить электроэнергию
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы на электричество

Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы на электричество

Фото: REUTERS

Министерство энергетики России на сегодняшний день не рассматривает вопрос о введении прогрессивной шкалы тарифов на электричество для населения. Такое заявление сделал глава ведомства Николай Шульгинов.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», - сказал он.

Как писала ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Союза потребителей Российской Федерации в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, союз предлагал взять за ориентир максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека.

"По мнению авторов этой инициативы, установить определенный лимит потребления электроэнергии и более высокую плату за «сожженные» сверх нормы киловатты могло бы помочь сэкономить электроэнергию, а также позволило бы решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для граждан компенсируются завышенными расценками для предприятий.