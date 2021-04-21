Путин: на Белоруссию готовилась массированная кибератака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что признания участников заговора с целью смены власти в Белоруссии свидетельствуют о готовившейся массированной кибератаке на это государство. Об этом российский лидер заявил в среду, 21 апреля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

- Задержанные участники заговора признались, что готовилась блокада белорусской столицы, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, отключение энергетических системы Минска. Это означает, что велась подготовка к массированной кибератаке. Ведь это просто так, одним рубильником, не сделаешь, - отметил Владимир Путин.

России лидер добавил, что страны Запада недаром упорно отказываются от многочисленных предложений российской стороны наладить международный диалог в области кибербезопасности. Западные коллеги, по словам главы государства, постоянно уходят даже от обсуждения данного вопроса.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин сегодня также отметил, что западные страны никак не отреагировали на попытку государственного переворота в Белоруссии и попытку убийства белорусского президента Александра Лукашенко.