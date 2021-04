Лучшим короткометражным фильмом на «Оскаре 2021» стали «Два далеких незнакомца»

Режиссеры Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу получили премию «Оскар» за короткометражку «Два далеких незнакомца» Фото: REUTERS

Лучшим короткометражным фильмом на церемонии вручения гаград победителям премии американской академии киноискусств «Оскар – 2021» была названа картина «Два далеких незнакомца» (Two Distant Strangers) режиссеров Трэвона Фри и Мартина Десмонда Роу.

На победу в этой номинации претендовали также такие короткометражки, как «Прощупывание» (Feeling Through), «Комната писем» (The Letter Room), «Подарок» (The Present) и «Белый глаз» (White Eye).

Картина «Два далеких незнакомца» рассказывает о смерти темнокожего от рук белого полицейского. Получая заветные статуэтки, режиссеры Фри и Роу в своем выступлении напомнили, что в США правоохранители нередко проявляют «излишнюю жесткость» в отношении афроамериканцев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью в Лос-Анджелесе проходит уже 93-я ежегодная церемония награждения победителей кинопремии «Оскар». Однако в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы мероприятия внесли некоторые изменения в программу шоу.

Выдающиеся деятели кинематографа собрались не в театре Dolby, как обычно, а на центральном железнодорожном вокзале города Union Station, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию между гостями. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

