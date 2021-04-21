Иного и не ждали: жюри присяжных признало Дерека Шовина в убийстве Джорджа Флойда

Дерек Шовин слушает вердикт жюри присяжных Фото: REUTERS

Жюри присяжных признало виновным по всем статьям обвинений бывшего полицейского Дерека Шовина.

Шовин задержал афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, применил к нему силовые приемы, позднее Флойд скончался в больнице.

Смерть Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США.

Жюри присяжных совещалось 10 с половиной часов, что является не слишком длительным сроком для американских судов, подобного рода закрытые совещания могут длиться неделями.

На улицах решение присяжных встретили ликованием Фото: REUTERS

Более 3000 служащих Национальной гвардии США, а также силы полиции, по сути дела, блокировали Миннеаполис, в котором проходит суд. Тысячи сторонников движения Black Lives Matter (BLM) окружили здание суда.

В итоге, 45-летний заслуженный, отмеченный наградами за подвиги и отличную службу экс-полицейский признан присяжными виновным в непредумышленном убийстве. Залог за него был немедленно отменен, Шовина увезли из суда, предварительно надев на него наручники.

Во время оглашения вердикта присяжных собравшиеся вокруг зала суда сторонники BLM радостно кричали, проезжавшие мимо автомобили гудели.

Фото: REUTERS

За несколько часов до окончания слушаний президент США Джо Байден заявил, что «молится за справедливый вердикт».

Защита рассчитывала на справедливость и беспристрастность жюри, которое состояло из шести представителей белой и шести представителей чернокожей расы.

Фото: REUTERS

Присяжные не стали учитывать показания защиты и свидетелей, которые говорили о том, что накаченный наркотиками Флойд представлял опасность для окружающих, а Шовин применил к нему предписанную служебной инструкцией тактику задержания.

Шовина взяли под стражу в зале суда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы Фото: REUTERS

Судья отправил Шовина за решетку на 8 недель. Ожидается, что в течение этого времени он вынесет ему окончательный приговор с учетом мнения жюри.

Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.