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Наука29 апреля 2021 22:11

Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет над поверхностью Марса

Команда специалистов намерена вскоре предпринять еще одну попытку
Ксения АНУФРИЕВА
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Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет над поверхностью Марса

Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет над поверхностью Марса

Фото: REUTERS

Беспилотный вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью Марса. Об этом в четверг, 29 апреля, говорится в сообщении на странице Лаборатории реактивного движения NASA в социальной сети Twitter.

- В рамках планируемого и амбициозного четвертого полета на Марсе вертолет не смог подняться с поверхности планеты. Команда экспертов уже проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять еще одну попытку, - говорится в сообщении.