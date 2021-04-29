Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет над поверхностью Марса Фото: REUTERS

Беспилотный вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью Марса. Об этом в четверг, 29 апреля, говорится в сообщении на странице Лаборатории реактивного движения NASA в социальной сети Twitter.

- В рамках планируемого и амбициозного четвертого полета на Марсе вертолет не смог подняться с поверхности планеты. Команда экспертов уже проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять еще одну попытку, - говорится в сообщении.