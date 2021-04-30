Банк России с 1 июля 2021 года ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России намерен ужесточить процесс регулирования выдаваемых с 1 июля 2021 года необеспеченных потребительских кредитов. В частности, речь идет о повышении надбавки к коэффициентам риска по данным кредитам. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

При этом ЦБ отмечает, что по выданным до 1 апреля прошлого года кредитам, наоборот, требования будут смягчены. Предполагается, что такие меры позволят российским банкам высвободить капитал.