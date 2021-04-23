Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 5%

Российский Центробанк изменил ключевую ставку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до уровня 5 процента годовых. Решение принято на совете директоров регулятора в пятницу, 23 апреля.

«Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00 процента годовых», - говорится в сообщении Банка России.

Напомним, в прошлом месяце, 19 марта, Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до уровня 4,5 процента годовых. Решение о первом ужесточением денежно-кредитной политики в стране было принято впервые с конца 2018 года. Незадолго до этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России планирует вернуться к нейтральной ставке в 5-6 процентов в трехлетнем периоде - с 2021 по 2023 годы.

Ранее Центробанк опустил ключевую ставку с 4,5 до 4,25 процента годовых 24 июля. В самый разгар пандемии регулятор пошел на более серьезный шаг, опустив ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 процента.