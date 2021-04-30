Онищенко назвал способ сдержать всплеск коронавируса на майских праздниках

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие длинные майские выходные необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не пополнить коронавирусную статистику. Такой совет гражданам дал депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который считает, что ухудшения ситуации с коронавирусом удастся избежать, если россияне ограничат социальные контакты.

«А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости», - отметил бывший главный санитарный врач России в беседе с «Парламентской газетой».

Онищенко полагает, что отсутствие массовых мероприятий сработает на предупреждение роста заболеваемости коронавируса. По его мнению, длинные майские выходные необходимы, чтобы «мы проявили ответственность, остались дома, в своем кругу, или уехали за город и там находились на своем участке, не участвуя в каких-то массовых мероприятиях».

Депутат добавил, что скачки в статистике заболевших в столице могут быть связаны с похолоданием, а также накопившейся усталостью, несоблюдением мер предосторожности и недостаточным числом вакцинированных среди жителей города.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что решение о непрерывных майских праздниках и продлении их с 1 по 10 мая было сделано для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса. По ее словам, при таком раскладе люди смогут выехать из больших городов.