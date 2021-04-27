Голикова рассказала, зачем сделали длинные майские выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение о непрерывных майских праздниках и продлении их с 1 по 10 мая было сделано для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что при таком раскладе люди смогут выехать из больших городов.

«Сделано было для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса. Для того, чтобы дать людям уехать из больших городов», - заявила он.

Голикова указала на позицию работодателей, которые «не считают справедливым» подобное решение, и призвала их исполнить этот указ российского лидера.

«Обращаюсь к работодателям - это важнейшее решение, которое нужно исполнить». – сказала она.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздничные выходные непрерывными из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, подобное решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Российский лидер согласился.