В Киргизии сообщили о полном прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном

Полпред представительства в Баткенской области Киргизии Омурбек Суваналиев сообщил о прекращении стрельюы на киргизско-таджикской границе. По его словам, обстановка в районе стабилизируется.

- Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе таджики убрали бульдозеры, — цитирует Суваналиева агентство 24.kg.

Напомним, 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной". После нескольких вооруженных стычек в районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали. После этого страны решили сформировать специальную рабочую группу для реализации этих мер и для создания соответствующих условий к переговорам.