Кремль: решений о сокращении январских праздников не принималось

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день никаких решений о возможном сокращении январских праздничных дней из-за объявленных ранее нескольких дней в мае нерабочими не принималось Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной компенсации дополнительных нерабочих дней в мае.

При этом Песков отметил, что «гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы по рекомендации наших специалистов-эпидемиологов, с которыми согласился президент».

По словам представителя Кремля, вряд ли подлежат какой-то компенсации дни, которые объявлены нерабочими в мае, а сокращение следующих новогодних праздников из-за введения дополнительных нерабочих дней в мае пока вообще не обсуждается. «Нет, ничего не обсуждалось на этот счет», - заявил он.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздничные выходные непрерывными. По ее словам, подобное решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Российский лидер согласился.