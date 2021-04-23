Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой, объявив майские выходные непрерывными. Согласно принятому решению, нерабочими объявили дни с 1 по 11 мая.

«Анна Юрьевна, я сам неоднократно говорил. На федеральном уровне и региональном, будут призывать прислушиваться к специалистам. И если вы считаете это необходимо, мы сделаем. Указ подпишу», - сказал российский лидер.

Российский лидер отметил, что соответствующий указ о выходной майской неделе будет подписан сегодня, 23 апреля.

Напомним, согласно производственному календарю, праздничными нерабочими днями считаются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая должны были быть четырехдневными, то есть речь идет о днях с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.