"Штабы Навального"* включили в перечень организаций, причастных к терроризму Фото: REUTERS

Росфинмониторинг включил «Штабы Навального»* в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Список данных организаций приводится на сайте ведомства.

В списке ведомства можно увидеть российскую юридическую организацию - Общественное движение «Штабы Навального»*, а статус в перечне организаций в отношении, которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму - «Действующий».

Напомним, ранее Мосгорсуд получил материалы искового заявления прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)**, а также «Штабов Навального» экстремистскими организациями. Накануне суд принял решение временно приостановить деятельность ФБК и ФЗПГ.

*«Штабы Навального» признаны организаций, причастной к терроризму и эсткремизму

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.