Мосгорсуд получил иск о признании ФБК* экстремистской организацией Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мосгорсуд получил материалы искового заявления московской прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* и некоммерческой организации «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москвы к некоммерческим организациям "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими», - приводит ТАСС сообщение в пресс-службе Мосгорсуда

Как уточнили в Мосгорсуде, о процессуальном движении по данному иску будет заявлено дополнительно.

Напомним, в конце февраля издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявил, что такими призывами ввести ограничения против россиян Фонд борьбы с коррупцией* подтвердил статус иноагента.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции России в список иноагентов