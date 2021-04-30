ПВО Белоруссии зафиксировала нарушение воздушной границы со стороны Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что средства Противовоздушной обороны республики зафиксировали повторное в течение месяца нарушение воздушной границы со стороны Польши.

Как сообщили в Министерстве обороны Белоруссии, инцидент произошёл в районе населенного пункта Козловичи, где нарушение госграницы было зафиксировано средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО.

Уточняется, что вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию республики в пятницу, 30 апреля, в 2.03 в районе населенного пункта Теребунь. В белорусское Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве в Белоруссии, «которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы».

"Также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - приводит БЕЛТА заявление военного ведомства.

Напомним, 12 апреля, самолет со стороны Польши нарушил государственную границу Белоруссии. После инцидента в военное ведомство республики был вызван польский военный атташе. Еме заявили о необходимости проведения разбирательств по данному факту, а также информирования белорусской стороны о его результатах.