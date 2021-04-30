Выплаты ко Дню Победы в Киеве получат участники "майдана", сказал Кличко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, 30 апреля, что ко Дню Победы в Киеве ветераны и участники "майдана" и операции в Донбассе уже традиционно получат выплаты.

"В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции (силовая операция в Донбассе - прим. ред), войны-интернационалисты, участники "Революции достоинства" (события на "майдане" - прим. ред.) и некоторые другие категории граждан", - отметил он на брифинге.

Мэр Киева не уточнил, какую конкретно сумму получит каждый, кому предназначается помощь, но рассказал, что в целом город выделил 52 миллиона гривен ($1,9 млн).

На Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Название праздника пришло на смену привычному Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При этом 8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения.