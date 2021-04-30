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Политика30 апреля 2021 14:25

Кремль оценил решение посольства США не выдавать визы россиянам

По словам Пескова, решение американской дипмиссии ничего не изменит
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль оценил решение посольства США не выдавать визы россиянам. Фото: Антон Новодережкин. ТАСС

Кремль оценил решение посольства США не выдавать визы россиянам. Фото: Антон Новодережкин. ТАСС

Решение посольства США в Москве о сокращении обслуживания российских граждан и приостановка выдачи виз ничего не изменит. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что получить американскую визу было сложно и раньше.

«Практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве», - отметил представитель Кремля.

По его словам, виной сложившийся ситуации стали недружественные действия со стороны США. «Здесь нужно смотреть на первопричину той ситуации напряжённой, которая складывается в наших двусторонних отношениях, и если отматывать этот глубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится, что предтеча всего этого - это действия, недружественные действия США», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, в своем заявлении американское посольство сообщила о сокращение штата сотрудников на 75 процентов из-за запрета на наём иностранных граждан. Дипмиссия уточнила, что с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, а предоставлять консульские услуги гражданам других стран, россиянам также прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера, перестанет.