Посольство США в России сократит штат сотрудников на 75%. Фото: Антон Новодережкин / NFCC

Посольство США в России в связи с запретом на наём иностранных граждан сократит штат сотрудников на 75 процентов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Как уточняется, посольство с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, дипмиссия рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.

«С 12 мая посольство США в Москве сократит число предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти», - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии.

Как отмечается, «в обозримом будущем» в посольстве не будет предлагать нотариальные услуги, а также консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Дипмиссии предложила отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый американский паспорт, если ситуация чрезвычайная.

«Будем стремиться предложить гражданам США столько услуг, сколько сможем», - сказано в заявлении.