Байдены заведут кошку в Белом доме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл рассказали журналистам, что планируют завести в Белом доме нового питомца. Так, к их двум собакам присоединится еще и кошка.

"Она ждет своего часа", - сказала Джилл Байден в интервью телеканалу NBC News.

Первая леди отметила, что завести нового питомца не было идеей президента США.

Супруга главы Белого дома, комментируя слова журналиста о том, что их псу Мейджору придется теперь уживаться с кошкой, отметила, что это часть его дрессировки. Джилл Байден пока не раскрыла секрет, будет ли кошка породистой или дворовой.

Ранее в Белом доме уже жила кошка. Она была любимицей Джорджа Буша-младшего. Пушистого зверя звали Индия. Она продолжительное время радовала президента, но скончалась прямо перед тем, как Джордж Буш-младший с женой выехали из Белого дома в январе 2009 года.