В Душанбе опровергли заявления Киргизии об обстреле со стороны Таджикистана Фото: REUTERS

В Душанбе опровергли сообщение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии об обстреле территории республики со стороны Таджикистана, отметив, что ситуация на границе относительно спокойная.

«В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности, в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия), относительно спокойная, никаких обстрелов нет», - приводит ТАСС сообщение источника в таджикских правоохранительных органах, который отметил, что в Баткенской области Киргизии сейчас работает межправкомиссия представителей двух стран.

Как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 1 мая, киргизская погранслужба Киргизии заявила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии. Незадолго до этого ведомство говорило о передвижении Таджикистаном военной техники к киргизско-таджикской границе, назвав обстановку «относительно напряженной». В Душанбе опровергли эти заявления.