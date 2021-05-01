Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию Фото: REUTERS

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Индию, где показатели по заболеваемости COVID-19 почти ежедневно бьет мировые рекорды.

Как передает ТАСС, российский препарат доставлен в аэропорт города Хайдарабад, отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующий данный проект.

«Спутник V» стал третьей вакциной от коронавирусной инфекции, которая будет применяться на территории Индии. На данный момент в стране применяют Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Напомним, сегодня, в Индии второй день подряд был мировой рекорд по числу инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки. Согласно приведенной статистке, за 24 часа в стране зафиксировали 401 993 новых случая. Общее число инфицированных за все время пандемии в Индии превысило 19,1 миллиона. Общее число жертв вируса составило 211 тысяч человек.

Больницы страны переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах. Россия накануне отправила в Индию гуманитарную помощь.