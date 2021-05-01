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Здоровье1 мая 2021 7:48

402 тысячи заболевших COVID: Индия второй день подряд бьет рекорд по числу зараженных за сутки

Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране превысило 19,1 млн
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Индия второй день подряд бьет рекорд по числу зараженных за сутки

Индия второй день подряд бьет рекорд по числу зараженных за сутки

Фото: REUTERS

В Индии зарегистрировали очередной мировой рекорд по числу инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки. Согласно приведенной статистке, за 24 часа в стране зафиксировали 401 993 новых случая. Таким образом, общее число инфицированных за все время эпидемии в Индии превысило 19,1 миллиона.

Количество летальных исходов, связанных с осложнениями от коронавируса, за сутки в Индии выросло на 3 523. Общее число жертв вируса составило 211 тысяч человек.

Последние дни в стране почти ежедневно демонстрирует рекордные результаты по количеству заболевших коронавирусом, и уже десятый день подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек. Предыдущий рекорд в Индии был зарегистрирован днем ранее, когда было выявлено 386 452 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день больницы переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах. Россия накануне отправила в Индию гуманитарную помощь.

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