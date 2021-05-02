"Правая рука" экс-лидера ИГ* задержана в Турции

В Турции задержали "правую руку" бывшего лидера ИГ* Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкие правоохранительные органы задержали "правую руку" Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного лидера террористической организации ИГ*. Об этом сообщила местная газета Yeni Safak.

Спецоперацию проводили в стамбульском районе Аташехир. В ней принимали участие полицейские и члены национальной разведывательной организации.

Долгое время за боевиком велось наблюдение. Силовые структуры задержали его, когда он вышел из дома. После этого были произведены обыски квартиры террориста. Были изъяты средства связи, цифровые материалы и снимки.

Сообщается, что задержанный прибыл в Турцию несколько лет назад, проникнув в страну по поддельным документам. Террорист отвечал за военную инфраструктуру ИГ* и помогал организовывать теракты в Сирии.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали двух исламистов. Террористы готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После этого преступники планировали сбежать в Сирию транзитом через Украину и Турцию для вступления в боевики.

*Запрещенная в России терористическая организация