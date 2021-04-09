ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Крыму

Сотрудники ФСБ РФ задержали двух исламистов. Они планировали взорвать образовательное учреждение в Симферополе, сообщает пресс-служба ФСБ

- Предотвращен террористический акт в Республике Крым... Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, — говорится в сообщении.

Террористы готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После этого преступники планировали сбежать в Сирию транзитом через Украину и Турцию для вступления в боевики.

На месте жительства задержанных изъяли взрывчатку и компоненты для создания самодельных бомб. Также найдены соответствующие инструкции и переписки с руководителями террористов с обсуждением плана действий.

Было возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму. Также решается вопрос о возбуждении дела о подготовке теракта.

Ранее в Калининграде ФСБ РФ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух исламистов. Оба террориста будут выдворены туда, откуда прибыли. Вопрос об этом уже решается.

*Запрещенная в России террористическая организация