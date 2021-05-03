Дания отказалась от использования вакцины Johnson & Johnson

Власти Дании отказались от использования вакцины Johnson & Johnson Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от использования вакцины от коронавирусной инфекции Johnson&Johnson.

Как передает телеканал TV2, датский министр здравоохранения Магнус Хеунике рассказал об этом представителям парламентских партий. Такое решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов" после прививок вакцинации препаратом. Теперь препарат исключат из программы вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В марте датское правительство приостановило использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca после сообщений о возможном образовании тромбов после прививки. Тогда директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем отметил, что власти не отказываются от AstraZeneca, так как есть свидетельствующие о ее безопасности документы. Однако власти Дании должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах.