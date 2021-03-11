Дания временно приостановила использование вакцины AstraZeneca

Власти Дании приостановили использование вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Датское правительство приостановило использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca после сообщений о возможном образовании тромбов после прививки, передает пресс-служба Управления здравоохранения Дании.

По предварительной информации, использование препарата приостановят на две недели. Директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем отметил, что власти не отказываются от AstraZeneca, так как есть свидетельствующие о ее безопасности документы. Однако власти Дании должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах.

Брострем добавил, что сейчас в Дании проходит самая крупная кампания по вакцинации за всю историю, поэтому стране нужны все вакцины, которые они могут заполучить.

Ранее в Австралии приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за смерти и болезни двух привитых женщин. Сейчас власти расследуют гибель пациенток.