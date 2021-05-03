Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по переговорам о Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по переговорам о Донбассе.

- Сам буду просить выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы, — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук отметил, что "без выполнения первого вопроса" невозможно выполнение "второго вопроса и далее". Он также заявил о необходимости усовершенствования механизма воздействия на нарушения режима прекращения огня. Кравчук заметил, что такой документ предложила и российская сторона.

В начале апреля Леонид Кравчук заявил, что считает необходимым как можно скорее исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову. Он добавил, что пока ему неизвестно и непонятно, сможет ли Пирогова принять участие в следующем заседании ТКГ, поскольку накануне сообщалось о ее болезни.