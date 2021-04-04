Леонид Кравчук потребовал исключить из переговоров по Донбассу представителя ДНР Майю Пирогову

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выступил с требованием немедленно исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову.

По словам Кравчука, с этим требованием он уже обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

- Как только эта персона (Пирогова) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса, - высказал свою позицию Кравчук.