Умер Жан Мельников, актер фильма "Весна на Заречной улице"

Умер украинский режиссер и актер Жан Мельников. Фото: Днепровский академический театр драмы и комедии

В возрасте 84 лет умер украинский режиссер и актер Жан Мельников. Об этом сообщил его сын Андрей Мельников. Он отметил, что артист скончался в "светлый праздник Пасхи". Причина смерти не сообщается.

- Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы благодарим тебя и очень скучаем... Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00... Мы не прощаемся и любим тебя!!! — написал сын актера у себя в Facebook.

Жан Мельников запомнился фильмами Педагогическая поэма", "Весна на Заречной улице", "Восемнадцатилетние". В 1977 году был признан Народным артистом Украины.

В начале апреля умер Рудольф Фурманов, актер сериала "Бандитский Петербург". Российский актер и режиссер несколько месяцев боролся с осложнениями, вызванные коронавирусной инфекцией. Рудольф заболел ковидом еще в прошлом году, а восстановление после болезни затянулось на несколько месяцев. Врачи старались спасти жизнь Фурманова, но не смогли.